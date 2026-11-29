L’odissea dels quinze lleidatans que van anar a reconquerir Mallorca
Estat Català va ser clau en l’expedició militar per arrabassar l’illa als revoltats. Part dels supervivents van integrar una milícia amb els mestres franjolins
Els orígens del Batalló de la Ploma connecten amb un altre dels episodis de la Guerra Civil que s’han vist eclipsats, o situats en zones de penombra, per l’orientació majoritària dels focus de la historiografia: l’Operació Balears, la invasió de Mallorca per una milícia impulsada pel capità d’aviació Alberto Bayo a què Estat Català va aportar més de 4.000 dels seus 6.000 integrants.
L’operació pretenia expulsar de l’illa els militars revoltats que la controlaven des del 19 de juliol del 1936 per evitar que es convertís, com va acabar passant, en una base aèria des de la qual els insurrectes es van dedicar a llançar atacs aeris contra el litoral mediterrani, majoritàriament lleial a la República des de Girona fins a Màlaga al començament de la Guerra Civil, tot i que aquesta situació va anar canviant amb el temps.
El desembarcament, amb Menorca, l’única illa que no controlaven els revoltats com a cap de pont, va tenir lloc el 16 d’agost, nou dies després que la columna valenciana de Manuel Uribarri hagués pres Formentera i menys d’una setmana després que les dos unitats rendissin Eivissa.
L’operació, iniciada en mode llampec, es va mantenir fins a la nit del 4 al 5 de setembre, quan el president del Govern central, Francisco Largo Caballero, ordenava una evacuació que acabaria deixant centenars de milicians en mans dels militars revoltats.
La força expedicionària, que en dos setmanes havia avançat dotze quilòmetres i es disposava a assetjar Manacor, no va poder resistir, malgrat comptar amb suport tant aeri com d’artilleria naval, el contraatac dels revoltats, que en aquelles dos setmanes van rebre el suport del primer contingent militar enviat per Mussolini des d’Itàlia, compost per tres caces i tres hidroavions.
Tot va acabar quan el 20 de setembre els revoltats van prendre Eivissa i Formentera, cap a on s’havien anat retirant els milicians abans de tornar cap a Barcelona i València.
En aquesta operació van participar 15 lleidatans, segons les dades facilitades per Estat Català: Josep Riu Bellmunt, Josep Boldú Segarra, Doménec Benet Faura, Joan Farran Andreu i Amat Benet Vallverdú, de les Borges Blanques; Josep Vilalta Escolà, Josep Pifarré Barrull i Eduard Rocabayera Serra, de Lleida; Enric Sirvent Salla, de Linyola; Josep Corberó Cos, de Bellcaire d’Urgell; Reis Bertral Terré, d’Alòs de Balaguer i Simó Argilés Palau, de Puigverd de Lleida, van viure per explicar-ho. Manel Alòs Pons, d’Albesa, i Indaleci Borràs Serres van morir combatent a Porto Cristo, l’enclavament de la zona occidental de Mallorca que els expedicionaris van prendre en la primera jornada de desembarcament i que van reanomenar Porto Rojo.
Una companyia de supervivents de la frustrada campanya insular es va unir a la Centúria Alt Aragó, una amalgama de republicans en la qual confluïen part dels mestres que després formarien el Batalló de la Ploma, la majoria d’ells fugits de la zona revoltada, voluntaris de la Franja i el Grup Alpí de l’Ateneu Sindicalista de Sabadell.