ELECCIONS 29N
Més de 14.000 joves cridats a votar en les seues primeres generals a Lleida
Decideixen el vot amb les dificultats per emancipar-se com a principal preocupació
Un total de 14.277 joves de les comarques lleidatanes són cridats a votar avui per primera vegada en unes eleccions generals. Són els que van arribar a la majoria d’edat des dels últims comicis a les Corts Generals, el 23 de juliol de 2023.
Des d’aleshores hi ha hagut dos convocatòries electorals més: per al Parlament de Catalunya el maig del 2024 i per al Parlament Europeu el juny del mateix any. Aquesta última, com és habitual en les eleccions europees, va tenir una participació escassa que amb prou feines va arribar al 37%.
Tres anys després, els sondejos apunten que serà elevada, malgrat que molts electors encara no havien decidit el vot la setmana passada. Els indecisos representaven un 40% del total a Lleida, segons l’enquesta de SEGRE publicada diumenge passat.
Aquests nous electors representen poc més del 4% dels 326.300 cridats a votar avui a Lleida. La il·lusió per participar per primera vegada en unes eleccions motiva la gran majoria dels joves consultats per aquest diari, però també la preocupació davant les dificultats per emancipar-se.
La pràctica totalitat reclama al nou Govern de l’Estat que surti de les urnes solucions davant el fort contrast que suposa l’alt cost de l’habitatge i de la vida lligat amb un mercat laboral que ofereix poques oportunitats d’obtenir estabilitat i independència econòmica.
“Encara no m’afecta directament, però soc conscient de la problemàtica de l’habitatge i que és una situació insostenible”, explica Laura Mur, que votarà per primera vegada avui, igual com la seua germana bessona Berta.
Tanmateix, això no és l’únic que els hi preocupa. El deteriorament dels serveis públics i l’avenç dels discursos d’odi també guien la seua elecció sobre qui votar. Les xarxes socials constitueixen una font important de contacte amb la política la majoria, si bé apunten que el discurs que transmeten acostuma a ser el contrari del diàleg i l’intercanvi d’idees. “A les xarxes es genera molta tensió i es fan comentaris bastant agressius”, assenyala Vinyet París, que s’estrenarà com a votant a les generals.