Mor un home de 88 anys durant la votació del 29-N en un col·legi electoral a Barcelona
Els fets han passat a l'IES Carrasco i Formiguera del districte de Nou Barris
Barcelona - Un home de 88 anys ha mort aquest diumenge al matí a Barcelona quan ha acudit a votar a les eleccions generals. Segons ha avançat la sotssecretària del Ministeri de l'Interior, Susana Crisóstomo, l'home s'ha indisposat quan era al col·legi electoral. Fonts municipals consultades per l'ACN han detallat que ha patit una parada cardiorespiratòria a l'IES Carrasco i Formiguera, al districte de Nou Barris. Tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han acudit al col·legi electoral per atendre'l, però no han pogut reanimar-lo.