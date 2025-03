Dol en soledat: quan l’entorn no acompanya

En aquest episodi abordem un tema difícil, però molt real, el dol viscut en solitud quan l’entorn no acompanya. Per què moltes persones i famílies que s’enfronten a una pèrdua se senten soles i desprotegides? Què passa quan no hi ha una xarxa de suport que sostingui emocionalment? I com influeix això en el procés de dol?



Per aprofundir-hi, ens acompanya Montse Robles, especialista en pèrdues, dol i trauma, qui ens ajudarà a entendre millor aquests processos i a trobar estratègies per afrontar-los.



Si creus que a algú li podria ajudar, comparteix-li aquest episodi. I si vols més recursos sobre benestar emocional, més informació a @centrepsicoterapiaintegral.pti.