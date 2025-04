Senyals d'alarma de TEA en la infancia

Publicat per Mariví Chacón Bujalance Lleida Creat: Actualitzat:

Quins signes ens poden fer sospitar que un infant pot presentar un trastorn de l’espectre autista?

En aquest episodi parlem de les primeres senyals que poden aparèixer durant els primers anys de vida: dificultats en la comunicació verbal i no verbal, poc contacte visual, manca d’interès per relacionar-se amb altres infants, joc repetitiu o rigidesa en rutines, entre d’altres. També reflexionem sobre la importància de la detecció precoç i com pot marcar una diferència significativa en el desenvolupament i benestar de l’infant i la seva família.

Quan i com demano ajuda? Un episodi per orientar, desestigmatitzar i acompanyar els primers dubtes amb informació clara i professional. Segueix-nos a @centredepsicoterapiaintegral.pti per més contingut sobre salut mental i desenvolupament infantil.

Ho parlem amb Laia Remola, Psicòloga d'Eduvic