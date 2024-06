'La travessa' fa el salt a TV3 per substituir 'Eufòria' en el prime time

TV3 aposta pel reality d’aventures La travessa (22.05 h) per divendres a la nit com a substitut del concurs musical Eufòria, que va acabar la setmana passada amb el triomf de l’artista lleidatà Lluís Sánchez. El programa conduït per la model i influencer Laura Escanes es va estrenar el passat 30 d’octubre a la plataforma 3Cat i ara debuta a la televisió lineal. Vuit parelles competeixen per recórrer més de 200 quilòmetres al Pirineu amb l’objectiu de creuar Catalunya d’oest a est i emportar-se els 10.000 euros de premi. Mentre la primera temporada s’estrena aquesta nit a TV3, l’equip del programa va acabar de gravar recentment la segona edició, que recorrerà els 300 quilòmetres que separen el cap de Creus del delta de l’Ebre. La plataforma 3Cat també va estrenar ahir L’eclipsi, el nou format d’entrevistes presentat per Roger Escapa.