El programa DiS, presentat per Glòria Farré, es desplaça fins a Torrelameu hores abans que avui doni inici la vuitena edició del Marrameu, festival que converteix per dos dies aquesta població en la capital del circ i el teatre de carrer. Hi participen el director del certamen, Pere Pàmpols, i Dolors i Alexis, dos dels voluntaris.