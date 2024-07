La història de la directora d'orquestra Marin Alsop, al Canal 33

El Canal 33 emet aquesta nit La directora d’orquestra, un documental basat en la vida de Marin Alsop, la primera dona a dirigir una orquestra important dels Estats Units. Per aconseguir-ho va haver de superar tota mena d’obstacles i prejudicis pel fet de ser dona en un món reservat als homes. Aquest treball és un homenatge a la seua persistència, malgrat escoltar tota mena de comentaris per part d’alguns directors d’orquestra. Alsop no va parar de lluitar fins a aconseguir el seu somni. Primer va crear una banda femenina de música swing, després la seua pròpia orquestra, la Concordia Orchestra, i finalment va aconseguir ser alumna de Bernstein, un dels millors directors d’orquestra del món. Marin Alsop va ser nomenada directora de la simfònica de Baltimore el 2007 i la va dirigir durant 14 anys, superant les reticències dels músics.