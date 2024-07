La inauguració del 33 Dansàneu amb 'Biterna', avui a Lleida Televisió

Lleida Televisió emetrà avui a les 22.00 hores l’espectacle Biterna que inaugura la 33a edició del Dansàneu, una funció a càrrec de l’IT Dansa, la Jove Companyia de Dansa de l’Institut del Teatre per donar veu a les minories que han patit o pateixen discriminació. Per això, posen el focus en la persecució que van suportar les bruixes durant segles. La coreografia l’ha creat Aleix Martínez i compta amb l’acompanyament musical del Cor Jove Nacional de Catalunya, sota la direcció de Catherine Alard. La composició va a càrrec del músic del Pirineu Arnau Obiols. Abans, Lleida TV emetrà a les 18.00 hores el Cor de Cambra de la Societat Coral Amics de la Unió dirigida per Josep Vila, que interpretarà el concert Venim de Clavé amb temes de finals del s. XIX i principis del XX per commemorar Anselm Clavé i els 150 anys de la seua mort.