L'etapa final de la vida de Freddie Mercury, avui a 'Nits Sense Ficció'

Nits Sense Ficció torna a emetre avui Freddie Mercury: l’espectacle final a TV3 i 3Cat. El documental conta l’etapa final de la vida de Freddie Mercury i de com, després de morir, Queen va fer un dels concerts més grans de la història per celebrar la vida, visibilitzar l’homosexualitat i desafiar els prejudicis entorn del VIH i la sida. A començaments dels 90, hi havia més de 10 milions de persones contagiades. Les primeres morts per aquesta malaltia es van confirmar el 1981, al voltant d’un gran estigma, sobretot per al col·lectiu LGTBI. Mercury va morir el 24 de novembre del 1991 i, el dia abans de la seua mort, va confirmar que tenia sida.

El reportatge aborda el context social en el qual es vivia i el concert homenatge a l’estrella de rock cinc mesos després de la seua mort. Després es podrà veure La vida i la diva. Begoña Alberdi.