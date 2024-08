Carla Goyanes enfonsada en dolor, li fa una promesa a la seua germana morta

Carla Goyanes va ser vista visiblement afectada al tanatori de Marbella, on familiars i amics es van reunir per donar-li l’últim adeu a la seua germana Caritina, que va morir als 46 anys a causa d’un infart. Durant tot el temps, Carla va romandre al costat de la seua mare, Cari Lapique, i del seu cunyat, Antonio Matos, a més d’estar molt pendent dels seus nebots, Pedro i Mini Cari.

Abans de partir cap a Madrid, on es faran els funerals, Carla va voler dedicar-li un emotiu homenatge a la seua germana a través de les seues xarxes socials. A la seua publicació, va compartir diverses imatges al costat d’un text commovedor: "Te n’has anat massa aviat, plena de somnis i projectes. Ens faltava molt per viure juntes, i encara no puc creure que ja no puguem parlar, riure o abraçar-nos". Carla va recordar amb amor tots els moments compartits i va lamentar profundament l’absència de la seua germana en la seua vida.

Carla i Caritina Goyanes.

En el seu missatge, Carla va descriure Caritina com "una persona única, generosa, divertida, i amb una fe que sempre he admirat. Ets la millor germana que podia haver tingut". També va rememorar la recent mort del seu pare, Carlos Goyanes, ocorregut tan sols 19 dies abans, expressant la seua incredulitat davant de la ràpida successió de desgràcies: "No puc creure que ara t’hagi tocat a tu".

La promesa de Carla

Caritina amb el seu marit, Matos i els seus fills durant un viatge.Instagram

Malgrat el dolor, Carla va fer una promesa a la seua germana: "Seré forta, em cuidaré dels teus fills com si fossin meus i seré al costat de mama i Matos, perquè sé quant els estimaves." Va concloure el seu missatge amb un emotiu comiat: "Descansa en pau, Cari. T’estimo".

La publicació de Carla ha rebut una allau de missatges de suport i consol de figures conegudes com a Tomás Páramo, Vicky Martín Berrocal, Alba Carrillo i Marta Hazas, els qui li van enviar les seues condolences i mostres d’afecte en aquests difícils moments.