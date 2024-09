Lluís Sánchez, el lleidatà que va guanyar 'Eufòria', puja avui 'Al cotxe'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lluís Sánchez, cantant d’Artesa de Lleida i guanyador de la tercera edició d’Eufòria, puja aquesta nit Al cotxe, el programa de TV3. El presentador Eloi Vila entrevistarà Sánchez per conèixer en quina situació es troba i com pensa que serà el seu futur. L’artista té clar que ara ve el més difícil, intentar fer una carrera com a músic. Ell vol intentar tant sí com no convertir-se en professional i donar-ho tot per no penedir-se mai de no fer-ho. En el trajecte explicarà a Vila la seua història de superació i com ha aconseguit anar complint a poc a poc les seues il·lusions.

D’altra banda, aquesta setmana el nou concurs de TV3, Zenit, ha confirmat qui seran els 24 participants, entre els quals es troba el cantant de Lleida Kelly Isaiah, exmembre del grup lleidatà Koers, amb el qual ha publicat un EP i dos discos des del 2014.