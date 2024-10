'SAC: En la mente criminal' analitza les investigacions policials

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La 2 i RTVE Play estrenen aquesta nit (22.00 h) els dos primers capítols de la sèrie documental SAC: En la mente criminal, dirigida per Eduardo López-Jamar. Aquesta producció de RTVE en col·laboració amb PlaytheUnit i Amazon Prime explica a través de set episodis com es va crear la Secció d’Anàlisi de Conducta (SAC) del Cos Nacional de Policia i quins són els seus mètodes de treball. També reviu tres casos reals investigats per la SAC, que es reparteixen en dos capítols cada un: El violador del búho, Adicto a matar i El simulador. La sèrie convida l’espectador a submergir-se en els racons més foscos de la psique humana i a conèixer en detall com els experts del Cos Nacional de Policia, en col·laboració amb psicòlegs forenses, desentranyen la ment criminal i la motivació darrere d’alguns dels crims més complexos.