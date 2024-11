TVE per 'La Promesa' i TV3 pel documental 'Punt de no retorn' premiats amb un Emmy

La televisió nacional ha brillat en els Emmy Internacionales 2024 amb dos triomfs destacats. La Promesa, produïda per Bambú Producciones per a TVE, es va alçar amb el premi a la Millor Telenovel·la, convertint-se en la primera sèrie diària espanyola en aconseguir aquest prestigiós guardó. Per la seua part, el docusèrie Punt de no retorn, de TV3, va triomfar com a Millor Sèrie de Format Curt, consolidant el talent nacional en dos categories clau.

Imatge coral dels actors de 'La Promesa'.RTVE

L’èxit de La Promesa és una fita per a la indústria audiovisual espanyola. Aquesta sèrie ha captivat milions d’espectadors amb la seua impecable producció, una narrativa envoltant i un elenc que destaca per les seues interpretacions memorables. Ambientada en una època de grans canvis, combina drama, romanç i girs sorprenents, aconseguint un impacte global que ara es corona amb aquest guardó. Aquest premi no només reforça la qualitat de la ficció espanyola, sinó que obre noves portes per a la seua exportació internacional.

La sèrie competia amb produccions d’alt nivell, com la colombiana Rigo , la turca Safir i l’espanyola Salón de te La Moderna . Finalment, La Promesa va aconseguir imposar-se, reafirmant la importància d’explicar històries locals amb un abast universal.

TV3 guanya un Emmy a millor sèrie documental

Equip del documental 'Punt de no retorn'.

En la categoria de Millor Sèrie de Format Curt, Punt de no retorn, de la catalana TV3, també va fer història. Aquest documental aborda temes crucials com el medi ambient, els conflictes globals, la democràcia i la intel·ligència artificial. El seu director, Raúl Gallego, va destacar l’emoció pel reconeixement, subratllant que el docusèrie reflecteix el punt d’inflexió que enfronta el món en aquests temes clau.

Ambdós guardons confirmen l’alt nivell de les produccions espanyoles en el panorama internacional. La Promesa i Punt de no retorn són un clar exemple de com el talent i la creativitat poden transcendir fronteres.