La realitat de les dones del nord de l'Iraq, a 'Documentos TV'

Documentos TV de La 2 estrena aquesta nit Irak, los niños proscritos, un documental que explicarà la història de l’Ana, el nom fictici d’una dona yazidita que va ser segrestada i violada per gihadistes del Daesh i que al tornar a casa va ser obligada a abandonar a la seua filla i deixar-la en un orfenat. Les dones yazidites són segrestades i violades per homes del Daesh i quan elles aconsegueixen tornar del captiveri són mal vistes per la família i la comunitat. El 2014, el Daesh va aconseguir el control del nord iraquià, la llar dels yazidites, matant centenars d’homes i segrestant dones i nenes per portar-les a Síria. Allà, els gihadistes les violaven i fruit de les agressions sexuals van nàixer els nens i nenes denominats “bastards del Daesh”. El reportatge mostra el sofriment de totes aquestes dones i els seus fills a través de l’exemple de l’Ana.