Atresmedia ja ha revelat qui acomiadarà l’any a les seues cadenes. Cristina Pedroche i Alberto Chicote repeteixen aquest any i donaran les campanades d’Antena 3, les més vistes durant tres anys consecutius. D’altra banda, Cristina Pardo i Dani Mateo també tornen aquest any per acomiadar el 2024 i donar la benvinguda a 2025 a La Sexta.