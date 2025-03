El fenomen Lamine Yamal, aquesta nit amb ‘Revolució 304’

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Als 17 anys, Lamine Yamal s’ha convertit en un dels millors futbolistes del món. En cada celebració de gol dibuixa amb les mans el 304, els tres últims dígits de Rocafonda, el barri de Mataró on l’estrella del Barça i de la selecció espanyola va fer els seus primers passos amb la pilota. El programa Nits Sense Ficció de TV3 emet avui (22.05) Revolució 304, un treball que pretén mostrar a partir de diversos testimonis l’impacte del jove futbolista del Futbol Club Barcelona. En la seua segona temporada al futbol d’elit ha batut tota mena de registres que el converteixen en tot un referent per als més petits, que entre gresques amb amics ja s’han acostumat a celebrar els gols fent aquest gest tan característic, amb què Yamal ha portat el lloc on ha crescut i el sentiment del futbol de barri arreu del món.