‘La revuelta’ supera de nou Motos coincidint amb els seus 100 programes

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El programa La revuelta va tornar ahir amb una entrega especial amb motiu dels 100 programes des que aquest late night va arribar a La 1, tal com va indicar en el seu moment RTVE, “per remoure el panorama televisiu”. La revuelta va organitzar en la seua commemoració una entrega inèdita amb convidats i col·laboradors després del partit de futbol Països Baixos-Espanya de quarts de final de la Lliga de les Nacions. Aquesta entrega arriba en un moment en què el programa que presenta David Broncano ve de trencar la seua mala ratxa pel que es refereix a audiències, ja que dimecres va tornar a ser líder en horari prime time amb un 14,9% de quota i 1.920.000 espectadors, superant per primer cop des del 24 de febrer El hormiguero de Motos. Està clar que en els propers mesos seguirà aquesta lluita per ser el millor del prime time entre Broncano i Motos.