Estrena d’‘El mal invisible’ a TV3 amb dos episodis sobre assassinats

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

TV3 emet avui (22.05 i 22.48) l’estrena del thriller El mal invisible amb un doble episodi sobre dos assassinats de persones sense sostre. Aquesta sèrie està protagonitzada per David Verdaguer i Ángela Cervantes, que interpreten els mossos d’esquadra Marga Muñoz i Quique Molina, que aborden primerament la investigació de l’assassinat en plena pandèmia d’un indigent que dormia al carrer. El principal sospitós és una altra persona sense sostre amb qui la víctima es va barallar dies abans. En una segona entrega, després de l’assassinat del jove indigent Imad Massoud, tot apunta de nou que és El Filldeputa, que intenta fugir per no ser arrestat. La policia prova de confirmar l’autoria del segon assassinat d’una persona sense sostre revisant les càmeres de seguretat del metro, mentre un company d’Imad decideix fer justícia pel seu compte.