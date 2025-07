Pilar Rubio, guanyadora de ‘Maestros de la costura Celebrity’

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Perseverant, autoexigent, resolutiva i compromesa. Així va ser Pilar Rubio en el seu pas per Maestros de la costura Celebrity. Dimecres a la nit es va convertir en la guanyadora de la primera edició del programa davant de gairebé 2,3 milions d’espectadors únics. Després d’un camí farcit de desafiaments i d’emocions, Carmen Farala i Rubio van arribar a la final. La guanyadora va presentar un sofisticat vestit de tres peces inspirat en l’alta costura, que simula una dona desvestint-se, amb un cos de tul, una xarxa de vidres i un vestit de ras que cau per la pell. Els jutges es van decantar pel disseny de la presentadora, que va rebre com a premi el Maniquí de Cristal, donant el maletí de 50.000 euros a l’ONG Debra Piel de Mariposa. “M’agrada cosir per a mi, però també continuo dissenyant per a la meua línia de banyadors i de roba esportiva”, va assenyalar Pilar Rubio.