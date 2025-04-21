PROGRAMES
‘Mañaneros’ es renova per donar més pes a l’anàlisi i la investigació
L’arribada de La familia de la tele no serà l’única novetat de La 1 després de Setmana Santa. A més de reestructurar les seues tardes per encaixar el programa presentat per María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand, Televisió Espanyola donarà un canvi als matins amb Mañaneros 360, un format que arrancarà abans (10.35) i que intentarà proposar “una versió reformulada i més propera” i que continuarà amb l’última presentadora de Mañaneros, Adela González, que tindrà un nou company a partir d’avui: Javier Ruiz. El programa opta per oferir menys informació vinculada amb la premsa del cor, i abordar més contingut sobre l’actualitat política i econòmica, amb més debats i anàlisis. González s’encarregarà del repàs de les notícies d’actualitat i Ruiz abordarà com afecten les decisions polítiques al dia a dia de la ciutadania.