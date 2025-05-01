DOCUMENTALS
‘Crímenes’, de Carles Porta, obre a M+ el dia 9 la cinquena temporada
Movistar Plus estrena el divendres 9 la cinquena temporada de Crímenes, en castellà, del periodista lleidatà Carles Porta. Entre els 7 casos que es tractaran en els 8 episodis, es troba Moncloa, en el qual dos homes comparteixen un edifici ocupat a Lleida. Després de diverses desavinences, un d’ells desapareix. Pocs dies després troben una cama seua a Utxesa. L’altre home és acusat d’assassinar-lo i esquarterar-lo, però s’escapa. Es tracta del cas Cruz Javier de los Santos, àlies El Muñeco, ciutadà dominicà que va ser acusat de matar i desmembrar el seu compatriota Pedro José Morales el 2011. Cada divendres, Porta relatarà els casos Palacete, Libélula, Angelet, Moncloa, Ronny, Power girls (doble episodi) i Benito, aprofundint en cadascun a través de la investigació rigorosa i el treball de periodisme exhaustiu, mantenint la tensió narrativa.