CULTURA
Lily Brick, amb Pasqual Ferry a ‘Emocionari il·lustrat’
Emocionari il·lustrat, programa que condueix l’artista lleidatana Lily Brick al Canal 33, compta en el capítol d’avui, a partir de les 23.19, amb Pasqual Ferry, l’únic il·lustrador català que ha treballat per a Marvel i DC. Junts es pregunten si tots els superherois tenen la síndrome de l’impostor. Es tracta d’un fenomen psicològic que afecta persones amb èxit que dubten sobre les seues capacitats i perceben que no es mereixen els assoliments. Malgrat tenir evidències d’èxit, experimenten una por constant de ser descoberts com a fraus. Mentrestant, Genie Espinosa interpretarà la síndrome dibuixant un dels seus personatges. La il·lustradora badalonina treballa per a publicacions de Die Zeit, Time Out i Wired, i amb clients comercials com Apple, Sony i Nike. Finalment, l’il·lustrador lleidatà Matías Tolsà ensenyarà a Lily Brick com fer una bona caricatura.