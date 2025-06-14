ENTREVISTES
‘Col·lapse’ rep aquesta nit la visita del president Salvador Illa
El programa Col·lapse de TV3 rep avui (22.09) la visita del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que respondrà les preguntes de Ricard Ustrell, qui va viatjar fins al Japó per conversar junts sobre l’actualitat política i la situació des que va ser investit com a president.
També passaran pel programa el publicista català Lluís Bassat, fundador de l’agència Bassat & Asociados el 1975, qui al seu torn és conegut com a col·leccionista d’art i per haver-se presentat a les eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona en els anys 2000 i 2003.
A més, el cantautor, actor i escriptor Albert Pla serà entrevistat per Ustrell, que entaularà conversa en la part final del programa amb Les Mamarazzis, Lorena Vázquez i Laura Fa, les especialistes de la premsa del cor i la seua corresponent cobertura.