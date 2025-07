Movistar comença a gravar a l’agost una sèrie sobre la mort de Cachou

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El director de ficció i aliances de Movistar Plus, Jorge Pezzi, va revelar ahir els títols de pròxima estrena que es troben en diferents fases de rodatge i postproducció, entre els quals hi ha Matar a un oso, que començarà el rodatge a l’agost i que gira al voltant de la mort de Cachou l’abril del 2020. La sèrie està creada i dirigida per Jorge i Alberto Sánchez Cabezudo (La zona, Nos vemos en otra vida, Crematorio) i protagonitzada per María Rodríguez Soto, Pol López, Eduard Fernández, Nora Navas, Àlex Monner i Pep Ambrós. “La història del Cachou és un atractiu i atípic relat policíac, en què tots els elements del gènere es posen cap per avall quan la víctima resulta ser un animal. Una situació anòmala que tots s’acaben prenent molt seriosament, i que, d’alguna manera, acaba marcant-los la vida”, van assenyalar ahir els directors.