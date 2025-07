‘First dates’ salta a Telecinco després de la fi d’‘El verano de las tentaciones’

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Telecinco ha decidit retirar El verano de las tentaciones de la nit dels dijous després de les males audiències. La cadena de Mediaset va apostar per a l’access prime time per aquest espai, que recuperava els moments més icònics de les diverses edicions del reality. Tanmateix, el reescalfat no ha aconseguit enganxar l’audiència. El grup mèdia de Fuencarral va decidir divendres que First dates saltarà de Cuatro a Telecinco des d’avui dilluns i el dating show es reformularà durant l’estiu sota el nom de First dates summer resort. Després d’aquests especials, Telecinco continuarà emetent noves entregues del programa de dilluns a dijous. Mentrestant, Cuatro oferirà entregues repetides de Viajeros Cuatro en l’horari que fins ara ocupava First dates. El format, que té bones dades, també s’emet, amb reposicions, durant els caps de setmana.