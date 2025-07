‘Com si fos ahir’ tanca temporada amb un especial aquesta nit a TV3

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La temporada de la sèrie Com si fos ahir arriba avui a la fi i ho fa amb un especial durant el prime time de TV3. Es tracta d’una gala presentada per Llucià Ferrer amb Jaume Borja i Ester Pagès, que començarà a les 21.55 hores i que acompanya l’emissió del capítol final. En aquest episodi, segons va revelar 3CAT, la Marta tensa la corda amb l’Esteve fins al límit. El Joel, amb l’autoagressió fingida, ha fet que l’Esteve no pugui suportar la situació i anirà massa lluny contra la Marta per fer-li pagar el sofriment. A partir de demà, TV3 ofereix en català Downton Abbey, un dels títols més destacats de la temporada estival. Aquesta sèrie dramàtica navega a través de la història de la família Crawley, que pertany a un grup de l’aristocràcia britànica entre 1912 i 1926. També arriben al canal de 3CAT les sèries Doctor Martin i Els Durrell.