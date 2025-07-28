NOVETATS
Els secrets en ‘Dos estius’, la sèrie que TV3 estrena aquesta nit
TV3 estrena aquesta nit (22.04) la sèrie Dos estius, una producció belga del 2022. El thriller està dirigit per Tom Lenaerts i Brecht van Hoenacker, i hi actuen An Miller, Tom Verneir o Kevin Janssens, entre d’altres. La trama mostra la història d’un grup d’amics que es retroben després de 30 anys en una illa privada de França. Però surt a la llum un vídeo de la seua joventut que esvalota el que havien de ser unes tranquil·les vacances. Els secrets guardats des del 1992 alteren el grup, que recorda l’accident que va patir un dels membres. El xantatge és el protagonista, i tots tenen clar que ningú no pot anar-se’n fins que descobreixin la veritat sobre què va succeir aquella horrible setmana de fa tres dècades. Vuit amics, quatre dones i quatre homes, dos estius i una violació. És una sèrie recomanada per a persones majors de 18 anys.