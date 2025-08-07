TV3
‘Totes les bèsties petites i grosses’ arriba avui a la televisió catalana
TV3 estrena aquesta tarda, a les 16.38, l’adaptació en català de la sèrie britànica Totes les bèsties petites i grosses amb els dos primers capítols, S’ha de somiar i Un altre Farnon.
La sèrie està ambientada als anys 30 i és una adaptació televisiva de les novel·les autobiogràfiques de l’inexpert veterinari i escriptor James Herriot, qui, a partir dels seus llibres, explica la seua història i camufla els noms dels seus acompanyants amb pseudònims. El protagonista s’haurà d’adaptar a Yorkshire, un petit poble de Darrowby, per la seua feina i, malgrat tenir dificultats al principi, acaba conquerint-lo.
La sèrie és la successora directa d’Els Durrell i es va estrenar al Regne Unit a Channel 5 el 2020 i als Estats Units a PBS com a part de l’antologia Masterpiece l’any 2021. L’èxit va arribar a Espanya el 2024 amb FilminCat i Movistar +.