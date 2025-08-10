DOCUMENTALS
La 2 ofereix aquesta nit el documental ‘El sueño de Sigena’
La 2 emet aquesta nit, a partir de les 00.35, el documental El sueño de Sigena, obra del mexicà Jesús Garcés Lambert. RTVE ofereix aquesta peça després que el Tribunal Suprem dictés a finals de maig una sentència en la qual estableix que les pintures de la sala capitular del monestir que es conserven eal MNAC de Barcelona han de tornar al monestir oscenc. El documental està protagonitzat per Juan Naya, astrofísic natural de Vilanova de Sixena, que decideix lluitar pel somni de la seua infància: recrear la sala capitular del temple. Produït per Bénecé Produccions i Dreamgital Creative Works, aquest treball està dirigit per Garcés Lambert (guanyador del Globus d’Or al millor documental el 2018 per Caravaggio, l’anima e il sangue) i compta amb la música original de la cantant i trompetista Andrea Motis.