ESPORTS
TV3 ofereix avui el Gran Premi de Catalunya de Motociclisme
TV3 bolca avui tota la seua programació matinal i del migdia en el Gran Premi de Motociclisme, que es disputa a Montmeló. L’emissió arrancarà a les 9.30 amb la prèvia de les curses, que començaran a les 11.00 amb la categoria petita, la de Moto3. A les 12.15 està prevista la cita de Moto2, categoria en la qual competeix el brasiler Diogo Moreira (Kalex), que resideix a Alcarràs. Finalment, a les 14.00 tindrà lloc la prova reina, la de MotoGP, en la qual competeixen els lleidatans Marc i Àlex Márquez, tots dos amb Ducati. Marc està imparable i té encarrilat el seu novè títol, el setè a la categoria gran. El pilot de Cervera no està trobant rival que pugui discutir-li el seu domini. L’any passat va ser segon en l’esprint i tercer en carrera, i segon l’últim diumenge quan Montmeló va substituir Xest per la dana.