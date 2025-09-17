REPORTATGES
L’estrena de ‘Los archivos secretos del No-Do’, aquesta nit a La 1
La 1 estrena aquesta nit, a partir de les 23.00, Los archivos secretos del No-Do, fruit d’una investigació exhaustiva portada a terme sobre més de 6.000 llaunes de pel·lícules inèdites que romanien guardades als magatzems de la Filmoteca Española. Al llarg de sis episodis, la sèrie explora el contingut d’unes 400 llaunes d’arxiu que han estat restaurades i digitalitzada per garantir-ne la conservació i difusió. Entre les imatges recuperades hi ha un reportatge inèdit sobre l’estrena de la pel·lícula El Cid, escenes de la visita de Grace Kelly a Espanya i filmacions de l’últim estiu de Franco. També s’inclouen materials insòlits, com la pel·lícula Franco en la pesca del atún, una visita de Carmen Polo a Lisboa que mai no es va publicar i fins i tot un peculiar concurs d’ous ferrats. La 2, a les 22.00, ofereix Los años del No-Do, una sèrie documental del 2012.