DOCUMENTALS
La 2 ofereix aquesta nit la història del Caravaggio perdut a Madrid
La 2 emet avui a Documaster, a partir de les 22.00, el reportatge The Sleeper: el Caravaggio perdido, en el qual el cineasta Álvaro Longoria ofereix una mirada exclusiva al complex mercat de l’art antic, centrant-se en el redescobriment d’un quadre perdut de Caravaggio. Durant dècades, la família madrilenya Pérez de Castro va conviure sense saber-ho amb una obra mestra al seu saló. La seua aparició al catàleg d’una subhasta per tot just 1.500 euros va desencadenar una frenètica carrera internacional en la qual experts, col·leccionistes i marxants van jugar una partida milionària per aconseguir l’sleeper que va revolucionar el món de l’art antic. Després de romandre al Prado, l’Ecce Homo de Caravaggio va viatjar a Roma, on va formar part d’una mostra al Palazzo Barberini amb 24 obres del mestre, gairebé la meitat de les que es conserven.