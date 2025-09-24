INTERNACIONAL
Kimmel torna a la programació d’ABC després de ser cancel·lat
La cadena ABC va anunciar que reincorpora a la seua programació el programa de Jimmy Kimmel, cancel·lat la setmana passada pels seus comentaris sobre Charlie Kirk, l’activista ultraconservador assassinat el dia 10. ABC va fer l’anunci després de mantenir converses amb la seua empresa matriu Disney sobre la suspensió, que li ha costat a la companyia múltiples crítiques. Uns 400 artistes, al costat de la Unió Nord-Americana per les Llibertats Civils (ACLU), van sol·licitar el suport del públic per condemnar la suspensió. Meryl Streep, Tom Hanks, Jamie Lee Curtis, Jane Fonda, Martin Short, Selena Gomez, Robert De Niro, Ben Affleck, Pedro Pascal, Maggie Gyllenhaal, Diego Luna, Regina King, Jason Bateman, Lin-Manuel Miranda, Nathan Lane i Ariana DeBose, entre d’altres, es van unir a l’organització que vol guardar la constitució.