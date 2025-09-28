GASTRONOMIA
Lleida Televisió ofereix avui la final de la Lliga del Porc i la Forquilla
Lleida Televisió ofereix avui, a partir de les 10.00, la final de la Lliga Catalana del Porc i la Forquilla, que se celebra als Camps Elisis. Els representants lleidatans són Bar Lídia de Lleida, Hostal Jaumet de Torà i CaLagneta Art i Vi de Cervera. Els tres finalistes de Barcelona són la Tasqueta de Cal Miguelín del Pla del Penedès, Ca l’Ignasi de Cantonigròs (Santa Maria de Corcó) i l’Andreuenc de Barcelona. Per Tarragona competeixen Bar Cooperativa Elena del Catllar, Cal Mellado de Constantí i Fonda Montserrat de Cambrils; i per Girona La Vall de Camprodon, Can Mascort de Quart i Can Cassoles de Sempre de Llagostera.
El canal del Grup SEGRE també emet avui, a partir de les 16.10, el partit de l’OK Lliga d’hoquei entre Noia i Pons Lleida. A les 18.00 serà el torn del duel de futbol entre Olot i Atlètic Lleida.