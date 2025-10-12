REPORTATGES
’30 minuts’ estrena avui temporada amb la desaparició de les masies
El programa 30 minuts estrena avui temporada, a les 22.10 hores a TV3, amb el reportatge Masies, un llegat que s’esfonsa. Cada vegada hi ha menys masies i moltes estan en perill. La crisi del sector primari, el creixement urbà, la caiguda de la figura de l’hereu i l’especulació immobiliària, entre altres factors, amenacen un llegat clau per explicar la història de Catalunya. Algunes han trobat la continuïtat en la diversificació d’activitat, com la de Matamargó, al Solsonès, on l’hereu ha afegit visites guiades a la seua feina ramadera.
El documental s’emet abans d’una nova entrega de Bestial, el programa que condueix Bibiana Ballbè i que va baixar a un discret 5,2% de share en el segon capítol de la setmana passada. Joan Laporta, Santi Millán, Judit Mascó, Soraya i Ivan Labanda són els convidats d’avui a les 22.45.