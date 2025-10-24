REPORTATGES
La recerca de l’eterna joventut, avui a ‘Equipo de investigación’
El reportatge que estrena aquesta nit Equipo de investigación, a les 22.30 hores, a La Sexta, posa el focus en aquelles persones que pretenen aturar l’envelliment. Los inmortales: en busca de la eterna juventud és una investigació que viatja des del dormitori d’un biohacker de Barcelona al congrés en el qual es predica la immortalitat a Madrid. De les clíniques de luxe que venen joventut a 400 euros la sessió als pobles d’Ourense, on es viu molt més sense comprar res.
Un dels protagonistes del reportatge és Brian Johnson, un empresari nord-americà que ha creat un projecte d’antienvelliment. Afirma haver millorat certs biomarcadors mitjançant pràctiques que inclouen restricció calòrica i dejuni intermitent, una gran quantitat de suplements i medicaments, un horari de son estricte i proves de diagnòstic.