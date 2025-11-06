REALITIES
Telecinco estrena aquesta nit la vintena edició de ‘Gran Hermano’
Jorge Javier Vázquez dirigeix avui, a partir de les 21.45 hores a Telecinco, la gala inaugural de la vintena edició de Gran Hermano, en la qual es completarà l’elenc de concursants en un ambient festiu.
El presentador serà a la casa de Tres Cantos i connectarà amb Nagore Robles des dels exteriors, on s’ha instal·lat una fira amb diferents atraccions que serviran per anar presentant els nous protagonistes.
La casa compta amb 1.150 metres quadrats destinats a la convivència, als quals s’afegeixen els 250 de la nova nau de proves i els 300 del nou control de realització. El dia a dia dels habitants serà captat per sis càmeres d’estudi i 80 càmeres pan tilt, monitorades per control remot.
Mamadou Sacko va ser el primer concursant confirmat: té 22 anys, és de Granollers i treballa com a administratiu a Renfe.