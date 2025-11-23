REPORTATGES
La desconnexió en l’era digital centra el documental d’avui a ‘30 minuts’
Cada vegada són més evidents les dificultats que tenen les persones grans, però també els que tenen alguna discapacitat, així com les famílies amb pocs recursos i bona part de la població immigrant, per seguir el ritme d’una societat digital que no té prou en compte aquesta diversitat de situacions. El reportatge Desconnectats, de 30 minuts, se centra avui, a les 22.05 hores a 3CAT, en aquestes persones, poc habituades als entorns digitals, que es troben perdudes davant d’aplicacions i webs que no han estat dissenyats pensant en elles.
Per la seua banda, 60 minuts ofereix avui al Canal 33 (22.45) el documental Travessar la frontera, que acompanya, de la mà de la periodista Wei Du, un grup de migrants xinesos decidits a començar de zero als Estats Units. El 2023, uns 40.000 van entrar il·legalment per la frontera sud del país.