ENTREVISTES
Paco Lobatón, entre els convidats de Jordi González avui a ‘Col·lapse’
Jordi González, que aquesta setmana ha anunciat que es retirarà després de Col·lapse, tindrà aquesta nit (22.05) com a convidats a 3CAT Paco Lobatón, Sílvia Munt, Àlex Pastor i Raül Balam. Lobatón, l’històric periodista i referent en la investigació de desaparicions, acaba de rebre el Premi Ondas especial de l’organització. González xarrarà amb Munt sobre els seus nous projectes, mentre que Pastor, exalcalde de Badalona, presentarà el seu llibre Fuego. Per la seua part, Raül Balam, xef del restaurant Moments, analitzarà els ultraprocessats juntament amb la nutricionista Alba Coll, de la Fundació Alícia. A continuació, el programa Nervi s’atansa a experiències en les quals l’art ha acompanyat pacients oncològics: les sessions de teràpia d’Artagere, l’obra 360 grams d’Ada Vilaró i la peça teatral Dones de ràdio de Cristina Clemente.