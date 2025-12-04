REPORTATGES
‘Dra. Fabiola Jones’ ocupa l’espai de Buenafuente des d’avui a La 1
La 1 estrena aquesta nit, a les 23.00 hores, el seu nou programa, Dra. Fabiola Jones, protagonitzat per la veterinària Fabiola Quesada i que substitueix a la graella Futuro Imperfecto, després que Andreu Buenafuente decidís fer una aturada en la seua activitat professional. Al capítol d’avui, la nova aposta d’RTVE segueix la doctora mentre recorre la sabana i la costa africana per rescatar i cuidar alguns dels animals salvatges més vulnerables.
Entre cries òrfenes de rinoceront, cirurgies en camp obert a guepards i cures intensives de zebres i elefants, cada jornada combina acció, ciència i emoció, mostrant la majestuositat i la fragilitat de la vida salvatge. Fabiola Quesada també compartirà una xarrada amb el seu pare, que resideix a Úbeda, recordant els inicis d’una vida dedicada a la conservació de la fauna a Sud-àfrica.