MÚSICA
Espanya es retira d’Eurovisió al confirmar-se que hi participarà Israel
RTVE va anunciar ahir que Espanya no participarà en el pròxim Festival d’Eurovisió després del resultat de la reunió de l’assemblea de l’UER, que va certificar la permanència d’Israel. La sortida del certamen implica, a més, que RTVE no emetrà la final, encara que sí que participarà en la versió infantil del concurs i organitzarà el Benidorm Fest. La corporació pública havia sol·licitat una votació secreta en l’assemblea, amb set països més; tanmateix, la presidència va rebutjar fer una votació específica sobre la participació d’Israel. L’UER va explicar que una “gran majoria” dels membres es va mostrar a favor de no sotmetre l’assumpte a votació i que el festival ha de tirar endavant “segons el previst”, és a dir, comptant amb la presència d’Israel. A més d’Espanya, també van anunciar ahir la retirada els Països Baixos, Eslovènia i Irlanda.