RETRANSMISSIÓ
La clausura del Mil·lenari de Montserrat, a La Xarxa+ i C33
La clausura del Mil·lenari de Montserrat s’emetrà aquesta tarda per C33 i La Xarxa+. Les dos plataformes transmetran en directe l’acte central, que començarà a les 18.45 hores a la basílica, amb les II Vigílies de la solemnitat i la interpretació del Te Deum de Josep Ollé, a càrrec de l’Orfeó Català, l’Escolania de Montserrat, l’Schola Cantorum i l’Orquestra Simfònica del Vallès, seguit d’un espectacle de llums a l’exterior. La producció va a càrrec de l’Abadia de Montserrat i l’accés serà gratuït.
Així mateix, després de la retransmissió, a les 22.00 hores, 3CAT estrenarà la docusèrie Montserrat Mil·lenari, que recorre els moments més destacats dels mil anys d’història del monestir, des de la seua fundació fins a l’actualitat. Els següents capítols s’emetran setmanalment els dissabtes, a partir del dia 13 de desembre, a 3CAT.