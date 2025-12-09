SEGRE

REPORTATGES

‘Nits sense ficció’ posa el focus en el càncer de mama metastàtic

Escena del documental ‘Mama’, avui a ‘Nits sense ficció’. - 3CAT

Escena del documental ‘Mama’, avui a ‘Nits sense ficció’. - 3CAT

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El programa Nits sense ficció ofereix aquesta nit (22.10) el documental Mama, que segueix la vida de la Gemma, una dona que conviu amb un càncer de mama metastàtic amb afectació cerebral. El documental mostra com la malaltia ha passat a formar part del seu dia a dia i com afronta les limitacions físiques i emocionals que es deriven del tractament.

La protagonista continua un protocol experimental després de tres anys de quimioteràpia continuada, i el documental reflecteix la possibilitat que pugui gaudir d’una pausa terapèutica de tres mesos, un horitzó que representa un punt d’inflexió en el seu procés.

El reportatge ofereix un retrat íntim de la realitat del càncer metastàtic i posa el focus en la força, l’organització familiar i la vida quotidiana en un context marcat per la incertesa.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking