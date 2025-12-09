REPORTATGES
‘Nits sense ficció’ posa el focus en el càncer de mama metastàtic
El programa Nits sense ficció ofereix aquesta nit (22.10) el documental Mama, que segueix la vida de la Gemma, una dona que conviu amb un càncer de mama metastàtic amb afectació cerebral. El documental mostra com la malaltia ha passat a formar part del seu dia a dia i com afronta les limitacions físiques i emocionals que es deriven del tractament.
La protagonista continua un protocol experimental després de tres anys de quimioteràpia continuada, i el documental reflecteix la possibilitat que pugui gaudir d’una pausa terapèutica de tres mesos, un horitzó que representa un punt d’inflexió en el seu procés.
El reportatge ofereix un retrat íntim de la realitat del càncer metastàtic i posa el focus en la força, l’organització familiar i la vida quotidiana en un context marcat per la incertesa.