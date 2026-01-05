ESPECIALS
Lleida Televisió ofereix avui la cavalcada dels Reis Mags
Mariví Chacón i Jordi Sebastià condueixen la retransmissió de la cavalcada dels Reis Mags de Lleida, que Lleida Televisió ofereix avui en directe a partir de les 17.00. Ses Majestats tenen prevista l’arribada amb tren a l’estació a les 17.30 i, a continuació, recorreran la plaça de Ramon Berenguer IV, la rambla Ferran, la plaça de Francesc Macià, l’avinguda Blondel, l’avinguda de Madrid, la plaça d’Espanya i de nou el carrer Blondel fins a la Paeria. 3Cat ofereix la cavalcada de Barcelona, amb la narració d’Aina da Silva i Jan, presentadors de l’SX3. Per la seua part, Tània Sarrias, Mireia Alzuria i Natàlia Sánchez seran les encarregades d’atansar la màgia als més petits a través de La 2 Cat. Ana Prada i Javier de Hoyos seran al capdavant de la retransmissió de la desfilada de carrosses d’RTVE. Amb ells, l’equip de Nacho Mapacho i el Cartero Escoba.