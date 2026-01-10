ENTREVISTES
Quim Masferrer, Pilar Rahola i Javier Gutiérrez visiten ‘Col·lapse’
Quim Masferrer, Pilar Rahola, Javier Gutiérrez i l’activista Claudia Campillo seran els convidats de Jordi González aquesta nit (22.05) al programa Col·lapse, de 3Cat. Masferrer explicarà els detalls de la nova temporada d’El foraster, que ocuparà la franja de les nits dels dilluns a 3Cat. Per la seua part, Rahola conversarà sobre la seua nova experiència professional a Sud-amèrica, mentre que l’actor Javier Gutiérrez presentarà la seua nova pel·lícula, Rondalla. L’activista Claudia Campillo, en canvi, relatarà la seua experiència d’abusos sexuals. Després de Col·lapse, 3Cat emetrà Marcians, que analitzarà les pròximes estrenes de les pel·lícules dedicades a Montserrat Caballé i Carles Sabater, dirigides per Patricia Ortega i Elisabet Terri, respectivament. A més, el canal oferirà a les 19.55 un especial de Temps de neu, que celebra 40 anys.