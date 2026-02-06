PROGRAMES
‘L’any que vas néixer’, en castellà a La 1 i un altre presentador
RTVE ha decidit que programarà L’any que vas néixer en castellà pròximament a La 1 i està sondejant un presentador que pugui ajustar-se al perfil de Xavi Bundó a La 2 Cat, que ha quedat descartat per fer el doblet, segons va avançar Rocco Steinhäuser a Versió RAC1. En aquest sentit, el primer nom que ha sorgit és el de Carlos del Amor, l’últim treball del qual va ser La matemática del espejo de La 2. La nova La 2 Cat està generant audiència i a Madrid volen el seu programa històric, amb imatges del No-Do i dos famosos nascuts el mateix any. Aquest salt feia temps que no es veia a RTVE Catalunya, que en el seu moment va exportar programes com La luna (1989), conduït per Júlia Otero; el juvenil Plàstic (1989-1991); o el concurs 3x4, presentat per Constantino Romero, Isabel Gemio i la mateixa Otero entre 1988 i 1990.