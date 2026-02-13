RÀDIO
Lleida celebra avui el Dia Mundial de la Ràdio amb més de 14 emissores
Lleida s’afegeix avui a les celebracions del Dia Mundial de la Ràdio amb el Memorial Josep Cadena, organitzat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya a la sala d’actes de la Diputació, que es convertirà en un estudi obert de 8.00 a 19.30. Hi passaran més de catorze emissores: RNE, Cadena SER, COPE, Ràdio Rosselló, Emun FM, UA1 Lleida, Onda Cero, Ràdio Les Borges, Ràdio La Seu, Alpicat Ràdio, Ràdio Balaguer, Ràdio Tàrrega, Ràdio Tremp-Pallars Ràdio, Ràdio Ponent, Ràdio Sió Agramunt i Catalunya Ràdio. La ràdio i la intel·ligència artificial seran la temàtica d’una jornada que també comptarà amb un especial de La tarda de Catalunya Ràdio des de l’Ateneu de Tàrrega (16.35). Per la seua part, RAC1 emetrà No ho sé, amb Mireia Garolera, des de l’IEI a partir de les 20.00, al qual seguirà un especial de Tu diràs, conduït per Aleix Parisé.