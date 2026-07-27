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Les Maldives i els seus encants, avui protagonitzen ‘Universo Calleja’
Aigües turquesa, esculls de corall, una fauna marina extraordinària i alguns dels paisatges més espectaculars de l’oceà Índic. Tot això i més arriba avui amb Universo Calleja, ja que el programa s’endú a les Maldives Laura Madrueño, Montoya i Lorena Castell. L’aventura arrancarà a l’illa de Kuda Rah, on Jesús Calleja rebrà per separat els tres companys abans de posar rumb al mar. Laura Madrueño, gran apassionada del món submarí, compartirà amb el grup la seua experiència en la preparació de les primeres immersions. Més tard arribarà el moment del busseig amb botella: Lorena Castell viurà el seu baptisme submarí, mentre que Montoya tornarà a submergir-se després d’anys allunyat d’aquesta pràctica. El viatge continuarà amb experiències com un vol en parasailing, navegació i diverses immersions inoblidables.