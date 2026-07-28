DOCUMENTAL
‘Sense ficció’ reviu l’escalada d’Alex Honnold a El Capitán
El programa Sense ficció de 3Cat emet aquesta nit (22.05 h) el documental Sol i lliure: Escalant sense corda. La producció segueix la preparació de l’escalador professional Alex Honnold per ascendir El Capitán, la paret de roca de més de 900 metres d’altura al Parc Nacional de Yosemite (Califòrnia), i mostra com va afrontar aquest desafiament.
L’ascensió només pot tenir dos desenllaços: assolir el cim o tenir una caiguda que podria costar-li la vida. El nord-americà és conegut per practicar escalada en solitari o lliure, és a dir, sense cordes ni proteccions.
Per preparar el repte, va entrenar al Marroc i al mateix Parc Nacional, on va escalar El Capitán amb cordes per estudiar-lo. Durant l’ascens final, estarà acompanyat per un equip de rodatge expert així com per la seua parella, Sanni McCandless, i el seu amic i company, Tommy Caldwell.